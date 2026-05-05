5月5日は朝から気持ちのいい青空が広がりました。 連休最終日の5月6日はお出かけ日和が続きそうです。 ◆5月6日午前9時の予想天気図 5月6日も本州付近は、東に中心を持つ高気圧にすっぽりと覆われる見込みです。 このため、県内は各地で晴れの天気が続く見込みです。 乾いた空気に包まれて、5月5日以上に空気が乾燥しそうです。 ◆5月6日の予想最高気温 5月6日の予想最高気温は、各地で5月5日より高く、23℃前後の