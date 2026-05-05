Uターンラッシュのピークを迎え、高速道路では各地で渋滞が続いています。東名高速・綾瀬スマートインターチェンジ付近の様子を見ると、上り車線では多くの車がゆっくりと進んでいるのがわかります。午後6時現在、関越自動車道では川越インターチェンジ付近を先頭に37kmの渋滞となっているほか、中央道・小仏トンネル付近でも27kmの渋滞になっています。渋滞のピークは夜遅くまで続く見込みで、関越道上り・坂戸西スマートインター