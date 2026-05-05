佐藤は森下を突き放し、再び単独トップの9号ソロを放った（C）産経新聞社阪神・佐藤輝明が5月5日に行われた中日戦（バンテリンドームナゴヤ）で3戦ぶりのアーチをかけた。5点を追う9回。ここまで無安打だった佐藤は左腕、福敬登のスライダーを振り切ると打球はぐんぐんと伸びて、バンテリンドーム右翼席の中段へとあっという間に飛び込んでいった。【動画】圧巻のパワー！佐藤輝明、リーグ独走の9号シーン打った瞬間にそれと