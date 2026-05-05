武将隊のお手伝いとして「烏城おしろあそび」に参加した旭さん 5月5日は「こどもの日」です。岡山の観光地などは子どもたちの笑顔があふれていました。そんな子どもたちに、今はやっているものや好きなもの、将来の夢などを聞いてみました。 岡山城では「烏城おしろあそび」が開かれ、家族連れでにぎわいました。 訪れた子どもたちは色鮮やかな兜や陣羽織を身に着けて、武将と一緒に記念撮影を楽しんでいました。