

武将隊のお手伝いとして「烏城おしろあそび」に参加した旭さん

5月5日は「こどもの日」です。岡山の観光地などは子どもたちの笑顔があふれていました。そんな子どもたちに、今はやっているものや好きなもの、将来の夢などを聞いてみました。

岡山城では「烏城おしろあそび」が開かれ、家族連れでにぎわいました。

訪れた子どもたちは色鮮やかな兜や陣羽織を身に着けて、武将と一緒に記念撮影を楽しんでいました。

（小学4年生［大阪から］）

「（Q.学校で流行っているものは？）食べ物とかのヘアピン。たとえばお寿司とかいろんな食べ物」

（小学4年生［島根から］）

「（Q.将来の夢は？）電車の運転士さん。特急やくも（が好き）。（Q.きょうは岡山まで何で来た？）やくも」

陶器でできた五月人形に絵付けをする体験コーナーもありました。

（小学3年生［倉敷市から］）

「（Q.学校ではやっているものは？）シール帳とか、ぷくぷくシール（を集めている）」

（小学5年生［倉敷市から］）

「得意なことはサッカーです。ファジアーノだったら江坂選手が好きです。僕と一緒のポジションだからどうやったらいいのかが分かりやすくて好きです」

そんな中、広場には大人の武将に混じって記念撮影に対応する小さな「くのいち」の姿が……。

（忍者／旭さん）

「（Q.きょうはどんな用事で来ているんですか？）お手伝い……小間使いで来ています」

こちらの旭さん、実は武将隊のお手伝いとして5日のイベントに参加しました。記念撮影に応じたり、時には戦ったりと、会場を盛り上げました。

（忍者／旭さん）

「忍者の格好が楽しいうれしいって感じ。きょうはいっぱい人が来てて暑いし疲れるけど楽しい」

そんな旭さん、普段は小学校に通う4年生。旭さんにもいま学校ではやっている大好きなものを聞いてみました。

（忍者／旭さん）

「じゃん！ クロミです。紫が好きなので紫のクロミ（の鏡とくし）を買いました。きょうも使いました」