2025年4月に「週刊文春」で、田中圭と永野芽郁の不倫疑惑が報じられて1年が経った。少しずつ女優として再起する永野だが、“テレビ復帰”は難航しているようで──。

報道以降、表舞台で姿を見せる機会が減った田中と永野だが、2人とも新しい仕事が決まっている。

「田中さんは、7月に公開予定の映画『キングダム 魂の決戦』に、作中で人気のキャラクター・呉鳳明（ごほうめい）役で出演することが発表されました。永野さんも、2026年にNetflixで配信される映画『僕の狂ったフェミ彼女』で主演を務めます。2025年12月には、明るい茶髪のショートカットにしたビジュアルが公開され、SNSで注目を集めました」（スポーツ紙記者）

“復帰作”が決まった永野だが、私生活では気になる情報が取りざたされた。

「4月の『女性セブンプラス』で、永野さんが元マネージャーの男性と2人で、博多行きの新幹線に乗っていたと報じられました。この元マネ男性は、『ももいろクローバーZ』の百田夏菜子さんの弟で“イケメンマネージャー”として、ファンの間では有名でしたが、2025年6月の同誌で、退社が報じられたのです。

辞めたマネージャーと現在も交流があること自体は不自然ではありませんが、永野さんは同年10月の『女性セブンプラス』に、この元マネ男性と2人で、プラダとセリーヌのトレーナーという“おそろいコーデ”でライブ観賞するツーショット写真が掲載され、その距離感が疑問視されました。今回も、2人で“密会”していた疑惑が取りあげられ、SNSでは《男がいないとダメなタイプなんだ》と、奔放な私生活にあきれる声もあがっていたのです」（芸能担当記者）

騒動前の永野は、多くのドラマや映画で主演を務め、仕事は好調だった。不倫疑惑は、出演予定だったNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』を降板になるなど、女優業にも影響を及ぼしたが、Netflixでの主演映画が決まり、再スタートを切り始めている。しかし、依然として騒動は尾を引いているようだ。

「永野さんは、バラエティ番組で飾らない自然体な振る舞いを見せ、天真爛漫なキャラクターが好評でした。ドラマの放送前には、宣伝も兼ねてバラエティに出演することが多かったですが、騒動後、地上波のドラマ出演はなく、結果、バラエティに出ることもなくなり、テレビ露出は目に見えて激減しています。

6月21日には、フォトブック『MAGNOLIE』を発売し、7月に発売記念イベントが決まっているため、告知のタイミングでもあります。しかし、一連の騒動で永野さんがイメージダウンしたことは間違いなく、このタイミングで以前のようにバラエティ番組に登場するか、気になるところです」（同前）

永野の進む道は、はたして──。