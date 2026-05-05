女優の深田恭子が5日、自身のInstagramを更新。芸能生活30周年を報告し、反響が集まっている。【写真】 深田恭子、芸能生活30周年花束を抱えた大きな笑顔深田はピンク色の花束を抱えて大きな笑顔を見せている写真を添え「先日嬉しいことに、歴代の元マネージャーさん達がサプライズで芸能生活30周年のお祝いをしてくれました」と報告。「苦楽を共にし、私を支えてくれていた大切な仲間達なのです」と続け「今は他のお仕事を