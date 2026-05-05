深田恭子、久しぶりのインスタ投稿で芸能生活30周年を報告「憧れの人」「ずーっと可愛い」
女優の深田恭子が5日、自身のInstagramを更新。芸能生活30周年を報告し、反響が集まっている。
【写真】 深田恭子、芸能生活30周年 花束を抱えた大きな笑顔
深田はピンク色の花束を抱えて大きな笑顔を見せている写真を添え「先日嬉しいことに、歴代の元マネージャーさん達がサプライズで芸能生活30周年のお祝いをしてくれました」と報告。「苦楽を共にし、私を支えてくれていた大切な仲間達なのです」と続け「今は他のお仕事をしていたり、部署が変わったり、離れていても、よく連絡も取り合うし、昔話で盛りあがったりしました」と歴代のマネージャーたちと良い関係が続いていることを明かした。
深田は「こんな幸せ日あるんだぁと夜はあたたかい気持ちで眠れました」とコメント。さらに、「KYOKO 30th Anniversary」と書かれたアクリルスタンドやケーキなどの写真、オリジナルバンドをして拳を突き合わせている腕の写真を添え「＃憧れのアクリルスタンド ＃腕のオリジナルバンド ＃どれが私の腕でしょう」ともつづった。
深田の30周年の報告に、ファンからは「ずーっと可愛い」「ずっと応援します」「憧れの人です」「今も変わらず美しくてかわいい」などの反響が集まっている。
■深田恭子（ふかだ きょうこ）
1982年11月2日生まれ。東京都出身。1996年、第21回ホリプロタレントスカウトキャラバン「PURE GIRLオーディション」でグランプリを受賞し芸能界入り。1998年放送の金城武主演のドラマ『神様、もう少しだけ』（フジテレビ系）に出演し脚光を浴びる。以降、大河ドラマ『平清盛』、『初めて恋をした日に読む話』（TBS系）、劇場版も製作された『ルパンの娘』シリーズ（フジテレビ系）といった話題作に出演。2025年はドラマ『初恋DOGs』（TBS系）に出演した。
引用：「深田恭子」インスタグラム（@kyokofukada_official）
【写真】 深田恭子、芸能生活30周年 花束を抱えた大きな笑顔
深田はピンク色の花束を抱えて大きな笑顔を見せている写真を添え「先日嬉しいことに、歴代の元マネージャーさん達がサプライズで芸能生活30周年のお祝いをしてくれました」と報告。「苦楽を共にし、私を支えてくれていた大切な仲間達なのです」と続け「今は他のお仕事をしていたり、部署が変わったり、離れていても、よく連絡も取り合うし、昔話で盛りあがったりしました」と歴代のマネージャーたちと良い関係が続いていることを明かした。
深田の30周年の報告に、ファンからは「ずーっと可愛い」「ずっと応援します」「憧れの人です」「今も変わらず美しくてかわいい」などの反響が集まっている。
■深田恭子（ふかだ きょうこ）
1982年11月2日生まれ。東京都出身。1996年、第21回ホリプロタレントスカウトキャラバン「PURE GIRLオーディション」でグランプリを受賞し芸能界入り。1998年放送の金城武主演のドラマ『神様、もう少しだけ』（フジテレビ系）に出演し脚光を浴びる。以降、大河ドラマ『平清盛』、『初めて恋をした日に読む話』（TBS系）、劇場版も製作された『ルパンの娘』シリーズ（フジテレビ系）といった話題作に出演。2025年はドラマ『初恋DOGs』（TBS系）に出演した。
引用：「深田恭子」インスタグラム（@kyokofukada_official）