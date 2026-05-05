聞いたことはある、何となく意味も分かる。でも、詳しくは知らない。そんなサッカー用語を解説。第34弾は「再現性」だ。――◆――◆――プレーや現象が一度きりの偶然ではなく、チームとして意図的に何度も繰り返せる状態にあることを指す。言い換えれば、個々のひらめきや単発の成功に依存するのではなく、戦術・配置・判断基準が整理されており、状況が変わっても同様の成果を導き出せる構造を持っているかどうかの基準の思