全国5万8,000店舗、年間約162億人が買い物する“コンビニ超大国ニッポン”。老若男女、昼夜を問わずさまざまな人が訪れるコンビニは、その目的や利用方法も人によってさまざまだ。「コンビニとの付き合い方」を覗いた先に見えてくるものとは？ コンビニジャーナリスト・渡辺広明氏が、ゲストを招きコンビニについて大いに語り合う──。今回のゲストは、加齢医学専門医として『ホンマでっか!?TV』などに出演している埼玉みらい