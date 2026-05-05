「大殺界」「地獄に堕ちるわよ」Netflixで細木数子氏を題材にしたドラマ「地獄に堕ちるわよ」が配信開始されて話題になっている。六星占術や「大殺界」「地獄に堕ちるわよ」といった強烈な言葉で一世を風靡した占い師・細木数子の半生を描くものである。【ラリー遠田／お笑い評論家】＊＊＊【写真】まるで別人…細木数子、“銀座のクラブママ”時代。“死の直前”に入籍した男性とのツーショットも本作を制作するにあたって