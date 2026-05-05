職場にいる「なぜか常に不機嫌な人」。理由もわからないまま無視され、ため息をつかれ、萎縮してしまう-。そんな経験をしたことはないでしょうか。近年、「フキハラ(不機嫌ハラスメント)」という言葉が注目を集めています。一般社団法人カウンセラーカレッジ石川の代表理事で公認心理師の森辰美さんに、その実態と対処法について聞きました。「フキハラは、原因がわからないことが特徴」「フキハラ」、公認心理師の森さんに寄せら