『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系）第3話が5月4日に放送された。 参考：黒木華×野呂佳代のシスターフッドに涙『銀河の一票』が照らす“一票”の重み スナックを訪れたのは、弁護士の竹林（中山求一郎）。グループホームに入所するとし子（木野花）の成年後見人を務める竹林は、あかり（野呂佳代）にスナックの売却申立てをすると告げた。 突然のことにあわてるあかりに代わって、茉莉（黒木