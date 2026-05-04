水俣病の公式確認から70年を迎えた今日（5月1日）、慰霊式や患者・被害者との懇談で熊本県水俣市を訪れている石原宏高環境大臣が、地元の高校生と面会し、水俣の未来について意見を交わしました。 【写真を見る】環境大臣が水俣の高校生と面会水俣病公式確認の日の面会は初水俣の未来について意見を交わす 環境大臣に水俣の高校生が伝えたこと 水俣病資料館を訪れた石原環境大臣は、水俣高校に通う岩阪望央さん（3年）、本