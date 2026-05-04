熊本に住む、男性として国内最高齢の加藤光さんは、1914年、大正3年生まれです。 ＜写真を見る＞国内最高齢の男性の日常風景をご覧ください 5月2日に112歳の誕生日を迎えました。 「おめでとうございます」 インタビューは終始和やかで微笑ましく 男性の国内最高齢 加藤光さん（112）「自分が112歳まで生きようと思って一生懸命やってきたなら「あーやっとなれたな」と思うんだけど知らぬ間になった」 加藤さん