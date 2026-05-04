Image: Brent Rose / Gizmodo US 今年1月に開催されたCES 2026にて発表されたRoborockの最新版お掃除ロボットQrevo Curv 2 Flow。掃除機＆モップで、徹底的にお部屋を綺麗にします。モップにはリアルタイム自動洗浄システムが組み込まれており、衛生面にも気をつかったモデルです。ケッチャプのベトベトをも落とす！というQrevo Curv 2 Flow。日本ではまだRoborock公式での展開がないものの