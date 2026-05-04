全国的に強風続き北日本は暴風警戒きのうからきょうにかけては西日本から東日本で雨と風が強まり、荒れた天気になりました。きょう午後も各地で風の強い状態が続き、北日本では暴風に警戒が必要です。交通機関の乱れなどにお気をつけください。【CGで見る】風の強い状態続くあす5日(火)正午までの雨の予想シミュレーション沖縄で梅雨入り一方で北海道は一部で雪きょう午後は、太平洋側では天気の回復する所が多くなりますが