自民党の鈴木宗男参議院議員が3日、ロシアに到着しました。外務省の幹部らとの会談が予定されています。鈴木議員は3日夜、モスクワの空港で取材に応じ、日ソ共同宣言から70年となる今年のロシア訪問の意義について、「国交正常化70年の節目に未来志向の日露関係に持っていきたい」と述べ、「日露関係に変化をつくらなければいけない」と、両国の関係改善に意欲を示しました。また、イラン情勢をめぐりエネルギーの安定供給が課題と