ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が３試合連続の９号本塁打を放った。３日（日本時間４日）の敵地ツインズ戦に「２番・三塁」で出場し、３点を追う９回の第５打席に見せ場を作った。一死一塁からトパのスライダーを捉えた打球は高々と左中間に舞い上がり、フェンスを越える３試合連続の９号２ラン。１点差に迫ったが、３―４と３連勝はならなかった。５月に入って覚醒し、３試合で４発の量産態勢。この日はツインズ先発