【モデルプレス＝2026/05/04】いま”見逃せない人物を、モデルプレス編集部がピックアップして紹介していく＜注目の人物＞シリーズ。今回はFODオリジナルドラマ「転校生ナノ」（独占配信中）やNHK系ドラマ「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」（毎週火曜よる10時〜／NHK ONE：新NHKプラスで同時・見逃し配信予定）で活躍中の若手女優・仲島有彩（なかじま・ありさ／20）にフィーチャーする。【写真】中島健人の初恋相手役