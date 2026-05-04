◆ファーム・リーグ交流戦ハヤテ４―６日本ハム（３日・沼津）プロ野球ファーム・リーグ中地区のハヤテは３日、日本ハムとの交流戦で４―６で敗れ、２連敗を喫した。巨人から育成派遣されている代木大和投手（２２）が先発。初回に２ランを浴び４回３失点で降板した。「チームにいい流れを持ってくることができなかった」と悔やんだ。１８４センチ、１００キロの恵まれた体格を誇る左腕の派遣期間は３月３１日から６月３０