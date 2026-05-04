◆米大リーグパドレス４―３ホワイトソックス（３日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が３日（日本時間４日）、敵地・パドレス戦に「２番・一塁」で先発出場。４打数無安打２三振で不発に終わり、本塁打王争いでジャッジ（ヤンキース）に再び並ばれた。５連勝中だったチームは前ＤｅＮＡのケイが５回７安打３失点と粘投。７回にはヒルが一時同点の２号２ランを放っ