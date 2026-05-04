◆学生アメフト▽春季交流戦関学大２０―３日大（３日、ＭＫタクシーフィールド）関学大が日大との伝統の一戦を制した。前半は決め手を欠いたが、後半にペースをつかむとＷＲ小段天響（４年）が第３クオーター（Ｑ）に３８ヤード、第４Ｑに２９ヤードのパスをエンドゾーン内でキャッチ。ディフェンスも要所で踏ん張り、タッチダウンを許さず押し切った。３年ぶりとなった“宿敵”との対戦。相手のディフェンスラインに強さを