土曜京都メインの「第74回京都新聞杯」は東上最終便。ダービー出走を目指す馬たちの最終関門となる。過去にはアグネスフライト（00年1着）、キズナ（13年1着）、ロジャーバローズ（19年2着）がここをステップにダービー馬に輝いた。今年も世代の頂点を目指せる逸材がそろう。主役はエムズビギン。24年セレクトセールで5億9千万円（税抜き）の高値で取り引きされた期待馬。素質馬がそろう友道厩舎にあっても将来性は屈指だ。き