土曜京都メインの「第74回京都新聞杯」は東上最終便。ダービー出走を目指す馬たちの最終関門となる。過去にはアグネスフライト（00年1着）、キズナ（13年1着）、ロジャーバローズ（19年2着）がここをステップにダービー馬に輝いた。今年も世代の頂点を目指せる逸材がそろう。

主役はエムズビギン。24年セレクトセールで5億9千万円（税抜き）の高値で取り引きされた期待馬。素質馬がそろう友道厩舎にあっても将来性は屈指だ。きさらぎ賞2着から皐月賞でも期待されたが、疲れが長引いたとの理由で陣営は見送ることを決意。夢をつなぐためにもここで2着までに食い込み、賞金を加算したい。いや、問答無用の内容で勝ってこそダービーを意識できる。

ライバルも強力。ベレシートは母がG1を4勝したクロノジェネシスという良血だ。前走の共同通信杯は強豪相手に2着。勝ち馬リアライズシリウスは皐月賞2着、負かした3着ロブチェンは皐月賞馬に輝いた。そこから計算しても力上位は明らか。他には毎日杯3着のカフジエメンタール、無傷の2連勝を飾ったコンジェスタス、京成杯（9着）が不完全燃焼に終わったアクセスなど、好カードの争いになる。