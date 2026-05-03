◇明治安田J1百年構想リーグ第14節鹿島1（4PK2）1町田（2026年5月4日メルカリスタジアム）鹿島が三度目の正直でPK戦をものにした。ヒーローは日本代表GK早川友基だ。町田1人目のMF下田はシュートコースを読んで失敗を誘発。4人目のMF前はタイミングよく右に跳び、両手でストップした。1―1で痛み分けた90分間も好守が光った守護神は「タイミングも合っていたし、セービングに対して力が乗っていたと思う」とうなずい