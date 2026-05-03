4日 太平洋側を中心に天気回復へ北陸・北日本は雨降りやすいあすは太平洋側を中心に、天気は回復に向かい、近畿から関東の雨は朝までとなるでしょう。ただ、朝は東海を中心に激しい雨の降る所もありそうです。【写真で見る】この先の雨はどうなる？1時間ごとの雨・雲の予想シミュレーション日中は関東から西で晴れる所が多くなりますが、北陸や北日本は雨が降りやすく、雷を伴う所もあるでしょう。北海道はオホーツク海側を中心