4日 太平洋側を中心に天気回復へ 北陸・北日本は雨降りやすい

あすは太平洋側を中心に、天気は回復に向かい、近畿から関東の雨は朝までとなるでしょう。ただ、朝は東海を中心に激しい雨の降る所もありそうです。

【写真で見る】この先の雨はどうなる？1時間ごとの雨・雲の予想シミュレーション

日中は関東から西で晴れる所が多くなりますが、北陸や北日本は雨が降りやすく、雷を伴う所もあるでしょう。北海道はオホーツク海側を中心に湿った雪が降り、積雪となる所もある見込みです。車の運転などに注意が必要です。

西・東日本中心に15℃前後のところが多い予想

気温です。朝の気温は、西日本や東日本を中心に15℃前後の所が多いでしょう。日中の気温は、日本海側や北日本を中心にきょうより大幅に低い所もあり、風が冷たく感じられそうです。太平洋側は関東を中心に25℃以上となり、汗ばむ陽気になりますが、夜は北風で冷えてくるので服装選びにお気をつけください。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 ：17℃ 釧路：12℃

青森 ：19℃ 盛岡：19℃

仙台 ：23℃ 新潟：19℃

長野 ：24℃ 金沢：19℃

名古屋：23℃ 東京：26℃

大阪 ：22℃ 岡山：22℃

広島 ：21℃ 松江：17℃

高知 ：22℃ 福岡：21℃

鹿児島：22℃ 那覇：23℃

連休中、朝は冷えて気温差が大きく 沖縄は梅雨入り近いか

週間予報です。木曜日にかけては晴れる所が多くなりそうです。ただ、この連休中、朝は冷えて一日の気温差が大きくなるでしょう。沖縄はくもりや雨の日が多く、梅雨入りが近そうです。