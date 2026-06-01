◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝６月１日、栗東トレセンガイアフォース（牡７歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キタサンブラック）は、馬房でのんびり過ごした。小川厩務員は「今回は初動からすごく良かった。カイバ食いや体のハリ、歩様もいいですよ。獣医もいいと言ってくれた」と好気配を伝えた。１週前追い切りは横山武史騎手が美浦から駆けつけ、坂路で５０秒３の一番時計を出した。同