◆第１７３回天皇賞・春（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル、良）淀の長距離Ｇ１が１５頭で争われ、１番人気のクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）が勝利し、大阪杯に続く父子制覇を飾った。直線早めに抜け出し、ヴェルテンベルクの追い上げを鼻差（推定２センチ）しのいだ。北村友一騎手は当レース初制覇となった。勝ちタイムは３分１３秒７。サンデーレーシング・吉田俊介代表（