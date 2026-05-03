◆第１７３回天皇賞・春（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル、良）

淀の長距離Ｇ１が１５頭で争われ、１番人気のクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）が勝利し、大阪杯に続く父子制覇を飾った。直線早めに抜け出し、ヴェルテンベルクの追い上げを鼻差（推定２センチ）しのいだ。北村友一騎手は当レース初制覇となった。勝ちタイムは３分１３秒７。

サンデーレーシング・吉田俊介代表（クロワデュノール＝１着）「最初、生で見ているときもリプレーが流れているときも、負けたと思っていました。（馬主席から１階に）降りるつもりはなかったんですけど、『降りた方がいいですよ』とうながしてもらいました。（検量室内のボードに）７番が前に書いてあって、同着なのかなとも思いながら見ていました。

（２着のヴェルテンベルクが）アドマイヤテラの外から来るから、ジョッキーも見えてなかったと言っていたし、馬もそこまで見えてなかったと思いますね。見えていたら、また伸びてくれたと思います。やられた、と思いました。文句を付けるところのない競馬でしたし、馬の状態も良かったです。大阪杯を勝った後は、すぐ目標をここと決めてこられました。

凱旋門賞とかを考えてここを使ってみて、先のことは分からないですが、まずは勝って良かったです。強い馬だと思っているので、今のところはまず勝って良かったなと思います。

種馬にしなきゃいけない馬だと思っています。まだまだ国内も国外も挑戦したいレースがあります。いっぱい勝ってくれればいいなと思いますし、いい形で種馬にしたい。今後のことは、また調教師さんと相談して決めていきます」