5月3日、東京競馬場で行われた11R・プリンシパルステークス（L・3歳オープン・芝2000m）は、M.ディー騎乗の10番人気、メイショウハチコウ（牡3・栗東・牧浦充徳）が勝利した。1/2馬身差の2着にジャスティンシカゴ（牡3・美浦・宮田敬介）、3着に2番人気のエーデルゼーレ（牡3・美浦・堀宣行）が入った。勝ちタイムは1:58.5（良）。1番人気で岩田康誠騎乗、オルフセン（牡3・美浦・斎藤誠）は、9着敗退。【邁進特別】小林美駒が