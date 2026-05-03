お笑いコンビ「極楽とんぼ」の加藤浩次（57）が2日放送のMCを務めるTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）に出演。日本テレビ「スッキリ」で共演していた人気アナウンサーを絶賛した。この日のゲストは3月末で日テレを退社しフリーアナウンサーとなった岩田絵里奈。加藤は岩田に日テレ入社当時「水卜ちゃん(水卜麻美アナ)とか、先輩アナウンサーとか目の当たりにして、やっぱすげえこの人ら、っていうのあった」と質問し