お笑いコンビ「極楽とんぼ」の加藤浩次（57）が2日放送のMCを務めるTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）に出演。日本テレビ「スッキリ」で共演していた人気アナウンサーを絶賛した。

この日のゲストは3月末で日テレを退社しフリーアナウンサーとなった岩田絵里奈。加藤は岩田に日テレ入社当時「水卜ちゃん(水卜麻美アナ)とか、先輩アナウンサーとか目の当たりにして、やっぱすげえこの人ら、っていうのあった」と質問した。

岩田は「私が一番それを感じたのは、やっぱり『スッキリ』に入ってから。これを水卜さんやっていたんだっていう。先輩がやっていたことを自分もやるってなったときに、初めて食らいました。同じような番組をやらせていただいたというのもあるんで、より凄さが分かるというか」としみじみと話した。

岩田は「スッキリ」終了後も加藤が水卜さんを褒めているの見るんですよ。水卜ちゃんが凄いっていう話、マジで私本当に15回ぐらい聞いている」とぶっちゃけた。

加藤は「俺あの衝撃忘れられないの」と明言。「衝撃だったの。一緒にやっていて、パッと見ただけでパッと入ってこれるし、で、ちょっと間が空いたときにスッと入ってこれるし、何これって。水卜ちゃんさえいれば、僕は本当に自由にできるんだって思わせてくれた人なのよ」と絶賛した。

岩田アナは「きょうはこれもネットニュースになる」と予言して笑わせた。