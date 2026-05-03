元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）が3日、TBS系「上田晋也のサンデーQ」（日曜午前11時35分）に生出演。タクシーで帰宅時、後方を走る車両の動きに不審な気配を感じ、運転手に伝えてまいてもらったことがあるというエピソードを明かした。防犯に関して気をつけていることについてMCくりぃむしちゅー上田晋也が「言える範囲でいいからね」と出演者に断って「中川はタクシーで追いかけられて不安だった？」とフリップに書かれ