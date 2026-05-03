元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）が3日、TBS系「上田晋也のサンデーQ」（日曜午前11時35分）に生出演。タクシーで帰宅時、後方を走る車両の動きに不審な気配を感じ、運転手に伝えてまいてもらったことがあるというエピソードを明かした。

防犯に関して気をつけていることについてMCくりぃむしちゅー上田晋也が「言える範囲でいいからね」と出演者に断って「中川はタクシーで追いかけられて不安だった？」とフリップに書かれた言葉を読みながら質問した。

中川は「私は、生放送後とかにタクシーで家に帰った時に、黒い車が後ろから追いかけてきた、ってことが何回かあって、週刊誌なのかストーカーなのか分からなくて、怖いんですけど、タクシーの運転手さんに『後ろの車が怖いので』って言ったら、赤信号ギリギリでUターンしてくださった。そうしたら、後ろの車が赤信号無視してついてきて『これはもう確実だね』ってなって、2、3回繰り返していなくなったんですけど、それ以降はずっと後ろを気にするようになった」と語った。

犯罪予知アナリストで防犯アドバイザーの京師美佳氏に上田が「これはいかがいたしましょう？」とアドバイスを求めた。京師氏は「今、けっこう正解をしていただいたんですけど、こちらダブルターンをしていただく。これ、2回角を曲がる、っていう簡単なことなんですけど、これ、2回にポイントがあるんですね。1回だと勘違いという場合もあるんですけど、でも2回で後ろにいる確率、ってほぼない。2回曲がってつけられてると思ったら、コンビニとかに逃げ込んでいただくのがいいですね」と対策について語った。中川は「そうですね」と深くうまずいていた。