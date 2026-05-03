元宝塚歌劇団星組の娘役スターで俳優・歌手の有沙瞳（３２）がニッポン放送で、９日に特別番組「有沙瞳ＭｕｓｉｃＲｏａｄ」（２０時）のパーソナリティーを務める。昨年開催された「日本クラウン新人歌手オーディション」で「ニッポン放送賞」を受賞、６月３日に「さよならは黄昏に」で演歌・歌謡歌手としてデビューし、俳優と歌手の二刀流の道を歩み始める。今回初めてラジオパーソナリティーに挑戦。有楽町のニッポン放