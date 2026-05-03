メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県などで2日に発生し、最大震度4を観測した地震について、専門家は「南海トラフ地震の震源域よりも深い場所で起きた」と分析しています。 2日午後6時28分ごろ、奈良県の深さおよそ70キロを震源とする最大震度4の地震があり、三重県尾鷲市、熊野市などで震度4を観測しました。 地震の専門家は南海トラフ地震との関連についてこう話します。 愛知工業大学 横田崇教授 「南海トラ