すくすくと元気に育っている、元気いっぱいの子猫たち。やんちゃな子猫たちの面倒を見てあげる兄猫たちの微笑ましい光景が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で2万3000回再生を突破し、「兄猫様達みなさま優しいですね」「神兄の優しい世界...！」「たくさんの可愛いをありがとう」といったコメントが寄せられました。 【動画：やんちゃな３匹の子猫→兄猫たちがしっぽで遊んでくれて…愛情にあふれ