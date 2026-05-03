関係格上げで高まる防衛協力への期待 ただ「欲しいもの」って…？2026年4月15日、来日したポーランドのドナルド・トゥスク首相は高市早苗首相と首脳会談を行い、日本からポーランドへ防衛装備品を輸出するにあたって不可欠な、情報保護を徹底するための枠組み構築を目指すことなどで一致しました。 【出てました】これが「日本へ出展したポーランド企業」の装備品です（写真）冷戦が終結してポーランドが自由主義陣営諸国の一