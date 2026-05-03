再婚して上手くいっている家庭も多いですが、子どもの本音は違う場合も？今回は、シングルマザーで再婚した女性のエピソードをご紹介します。娘の嘘「娘が幼い頃に離婚し、シングルマザーで育ててきました。娘が小学生になった頃に彼氏ができましたが、娘のことを考えるとなかなか再婚しようとは思えず……。そんな私に、娘が『ママ、〇〇くんと結婚しちゃえばいいじゃん』『新しいパパができたら私もうれしい』と言ってくれたん