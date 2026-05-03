再婚して上手くいっている家庭も多いですが、子どもの本音は違う場合も？ 今回は、シングルマザーで再婚した女性のエピソードをご紹介します。

娘の嘘

「娘が幼い頃に離婚し、シングルマザーで育ててきました。娘が小学生になった頃に彼氏ができましたが、娘のことを考えるとなかなか再婚しようとは思えず……。そんな私に、娘が『ママ、〇〇くんと結婚しちゃえばいいじゃん』『新しいパパができたら私もうれしい』と言ってくれたんです。

その言葉をきっかけに、再婚を決意。娘も喜んでくれていました。数年後、娘の希望で娘は全寮制の中学へと進学しました。だけど、長期休暇でも娘はなかなか帰ってこなくて。高校もそのまま全寮制だし、大学も県外に進学。娘と一緒に暮らせたのは、小学生までの間だけでした……。

娘が大人になって話したときに、私の再婚についての本音を聞きました。『ママが喜ぶから結婚を勧めた』『〇〇くんは優しいけど、一緒に暮らすようになって自分の居場所がなくなった気がした』『でもママには言えなくて、自分が家を出ればいいんだって思った』と言われ、愕然としました……。

私が再婚して、娘は毎日ニコニコしていたけれど、あれは演技だったんだ……。そう思ったら娘に申し訳なくなりました。再婚して私は幸せだったけど、娘を追い出すことになってしまって……。娘は『もう気にしていない』『今が幸せだからいい』と言っていたけれど、罪悪感はこの先も持ち続けるのだろうと思います……」（体験者：50代女性・パート／回答時期：2026年3月）

▽ 上手くいっている再婚家庭も多いですが、子どもって親のために嘘をつくんですよね……。子どもの負担になっていないか、慎重に考える必要はあると思います。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。