ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「ベイマックス」のアートがオシャレに映える「ナップサック」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「ナップサック」ベイマックス © Disney 価格：3,990円（税込）サイズ：約35×41cm重さ：約180g持ち手の立ち上がり寸法：約10cm肩紐：調節可販売店舗：ベルメゾン ディズ