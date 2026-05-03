日本各地の人里離れた場所になぜだかポツンと存在する一軒家と、そこに住まう人物の人生にも迫る番組『ポツンと一軒家』。5月3日（日）は、ゲストに魔裟斗と岩田絵里奈を迎えて放送される。愛媛県の山の真っただなか、複雑に区分けされた広大な敷地にポツンと一軒家を発見。集落で声をかけた夫婦に衛星写真を確認してもらうと、72歳の妻が「門松用の若松を育てているところじゃなかったかな？」と思い当たる節がある様子。捜索隊は