?±ºÏÂ¤Î¥ï¥ó¥À¡¼¥Ü¡¼¥¤?¤Î¼êÏÓ¤È¤Ï¡½¡½¡££Ê£±±ºÏÂ¤Ï£²Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Âè£±£´Àá¤ÎÀéÍÕÀï¡Êºë¶Ì¡Ë¤Ë£²¡½£°¤Ç²÷¾¡¤·¡¢Á°Àá£´·î£²£¹Æü¤ÎÀîºêÀï¤ËÂ³¤¯Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££·Ï¢ÇÔ¤ÈÄãÌÂ¤·¤Æ¥Þ¥Á¥§¥¤¡¦¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¡£ÀîºêÀï¤«¤é»ÃÄê¤ÇÅÄÃæÃ£Ìé´ÆÆÄ¡Ê£´£³¡Ë¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ê»Ï¤á¤¿¡££²£°£°£±Ç¯¤Ë±ºÏÂ¤Ç¥×¥í¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ²Ú¤Î¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¤Ç¿Íµ¤¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡¢°úÂà¸å¤Ë£²£²Ç¯¤«¤é£Ê£²¿·³ã¤Ç¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼