「日本ハム９−１０オリックス」（２日、エスコンフィールド）日本ハムは１６安打で最大５点をリードしながら、乱打戦の末に逆転負け。いつも前向きな新庄剛志監督も、疲労感を隠せなかった。「悔いしか残らない」。ため息交じりに振り返ったのは、１点リードの八回、中川に浴びた逆転の３点三塁打だ。２死一、二塁から３連投の田中に代えて玉井を投入。太田にシュートを三塁内野安打とされて満塁となった後、中川に捉えられ