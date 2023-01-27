◇セ・リーグ阪神7―5巨人（2026年5月2日甲子園）阪神の森下が初回2死から又木の速球を左翼線に運ぶ二塁打で5試合連続安打を記録。佐藤輝の先制打を誘発すると、3回先頭でも左前へ運び、マルチ安打と好調をキープしている。それでも「いや。その後がダメだったので」と6回の三ゴロ、7回の遊ゴロで2打席連続の併殺打に倒れたことを猛省。「まあ勝ったのは良かったと思います」と足早にクラブハウスへ向かった。