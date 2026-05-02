ホワイトソックス公式Instagramは4月29日に投稿を更新し、シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆（26）と、ロサンゼルス・エンゼルスの菊池雄星（34）がレート・フィールドで再会した2ショットを公開した。2人は2026年のWBCで侍ジャパンとして共に戦っており、メジャーの舞台での再会に加え、日本時間30日に予定されている一戦では菊池が先発見込みとあって、直接対決への期待も高まっている。 【画像】「真美