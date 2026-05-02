ホワイトソックス公式Instagramは4月29日に投稿を更新し、シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆（26）と、ロサンゼルス・エンゼルスの菊池雄星（34）がレート・フィールドで再会した2ショットを公開した。2人は2026年のWBCで侍ジャパンとして共に戦っており、メジャーの舞台での再会に加え、日本時間30日に予定されている一戦では菊池が先発見込みとあって、直接対決への期待も高まっている。

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公開された写真では、黒のホワイトソックスTシャツ姿の村上と、赤のエンゼルスウエアを着た菊池がグラウンドで並び、穏やかな笑顔を見せている。投稿には「Mune & Yusei at Rate Field」と添えられており、球場のスタンドを背景にした和やかな1枚からは、チームを超えた日本人メジャーリーガー同士の空気感が伝わってくる。

【画像】レート・フィールドで再会した村上と菊池（画像はChicago White Sox公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「菊池パイセンも、メジャー先輩の意地があるからな。頑張って下さい」「え、2人対戦する？」「この再会はエモい。村上vs菊池の対決あるならそこもめっちゃ注目したい」「野球ファン歓喜の瞬間」といった声が寄せられている。