４月２８日のＡＢＣテレビ「相席食堂」で、冒頭、千鳥が出演してほしい人物を話題にし、スピードワゴン・小沢一敬らの名前を挙げた。

そのうえでノブが「渡部（建）さんて、なんでまだ出られないん？」と声をあげた。

「たまたま昨日、仕事してたんですけど、『相席食堂』はいけるんじゃないかって話になったんですよ」と明かし、大悟も「相席がそこを切り開いていかないと」と応じた。

ノブが「オファーはしたんですか？」と聞くと、フロアにいる番組スタッフとの会話が始まり「オファーはしてるんです」と返答があった。

千鳥がオファーは既にしていることに反応するも、スタッフが「泊りが無理みたいで」と明かし、笑いが起こった。

ノブが「泊りが無理！？」「ええーっ！？」と声を上げて立ち上がり、大悟が「もしかしたらあるんかな、奥さんとの約束があるんかもしれんよ。泊りの仕事はなしねってなったのかも」と語った。

ノブが「いけるって！日帰りで」と要望していた。

渡部はチバテレ「白黒アンジャッシュ」などへの出演に止まっている。